Общество , 02:16
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Кто прошел в финал «Евровидения-2019» после второго тура. Фоторепортаж
В Тель-Авиве прошел второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2019». В финал прошел конкурсант из России Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая. Кто победил во второй туре — в фоторепортаже РБК
Сергей Лазарев
Страна: Россия
Возраст: 36 лет
Микела
Страна: Мальта
Возраст: 18 лет
Чингиз Мустафаев
Страна: Азербайджан
Возраст: 28 лет
Тамара Тодевска
Страна: Северная Македония
Возраст: 33 года
Джон Людвик
Страна: Швеция
Возраст: 36 лет
Группа KEiiNO
Страна: Норвегия
Лука Хэнни
Страна: Швейцария
Возраст: 24 года
Леонора
Страна: Дания
Возраст: 20 лет
Йонида Маличи
Страна: Албания
Возраст: 36 лет
Дункан Лоуренс
Страна: Нидерланды
Возраст: 25 лет