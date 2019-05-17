Кто прошел в финал «Евровидения-2019» после второго тура. Фоторепортаж

Кто прошел в финал «Евровидения-2019» после второго тура. Фоторепортаж

В Тель-Авиве прошел второй полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2019». В финал прошел конкурсант из России Сергей Лазарев. Финал конкурса состоится 18 мая. Кто победил во второй туре — в фоторепортаже РБК