Сергей Лазарев вышел в финал «Евровидения-2019»

Российский певец с песней Scream вошел в число лучших исполнителей второго полуфинала конкурса

Фото: ABIR SULTAN / ТАСС

Российский исполнитель Сергей Лазарев по итогам второго полуфинала проходит в в заключительный этап конкурса «Евровидение-2019». Его трансляцию вел телеканал «Россия».

Российский артист исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников артиста. Также номер Лазарева сопровождался проекциями молний и имитацией дождя.

Вместе с Россией в финал конкурса вышли Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

До этого, по итогам первого полуфинала, который прошел во вторник, 14 мая, в число финалистов попали попали представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.