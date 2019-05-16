Сергей Лазарев выступил с песней Scream на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который в этом году представляет Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступил с композицией Scream во втором полуфинале, который в эти минуты проходит в Тель-Авиве. Официальная трансляция доступна в YouTube.

Лазарев вышел на сцену под 13-м порядковым номером. Окончание его выступления зрители встретили аплодисментами. Он исполнил песню в окружении восьми цифровых экранов с его изображением, что создало эффект двойников артиста. Также номер Лазарева сопровождался проекциями молний и имитацией дождя.

До российского певца на сцене выставочного центра в Тель-Авиве выступили представители Армении, Ирландии, Молдавии, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты и Литвы. Также во втором полуфинале примут участие артисты из Норвегии, Северной Македонии, Албании, Нидерландов и Азербайджана. В финал попадут только 10 участников.