Полиция задержала оставившую дочку в московской поликлинике женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, которая оставила свою дочь в московской поликлинике, а затем скрылась. Об этом РБК заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

«Полицейские установили личность, а затем задержали мать девочки, которая в настоящее время доставляется для проведения следственных действий», — заявил он.

По словам Титова, в настоящее время девочка находится под присмотром врачей.

О задержании матери ребенка также сообщила пресс-служба Следственного комитета в WhatsApp.