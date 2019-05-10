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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Война в Сирии ,  
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Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщил ТАСС заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытых консультаций СБ ООН по Сирии.

«Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН — прим. ред) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс-элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», — сказал Сафронков.

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По его словам, российская сторона разъяснила западным коллегам, что российско-турецкий меморандум, проходивший в Сочи, содержит исключения в разделе борьбы с терроризмом. В частности, как отметил Сафронков, меры деконфликтинга и деэскалации не касаются борьбы с терроризмом. 

Как пояснил дипломат, западные партнеры, прежде чем начать изучать какие-либо документы, сначала должны признать, что в Идлибе «хозяйничает» запрещенная в России террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра».

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Сирийская армия отбила вторую за сутки массированную атаку боевиков

Эскалацию в Идлибе по итогам консультаций осудили входящие в Совбез европейские страны (Бельгия, Великобритания, Германия, Польша и Франция).

В январе текущего года сирийская армия развернула в провинции Идлиб широкомасштабное наступление. В частности, 7 января она вытеснила боевиков террористической группировки «Хайет Тахрир аш-Шам» (ХТШ, прежнее название — «Фронт ан-Нусра»; обе организации запрещены в России) из стратегически важного города Синджар на юге провинции. Таким образом, пути снабжения террористов из соседнего города Хан-Шейхун были перерезаны. Это позволило правительственным войскам сирийского лидера Башара Асада продвинуться вглубь Идлиба на 9 км.

В середине марта правительственные войска сирийской армии в районе Абу-Духур на востоке провинции нанесли удары по позициям «Джабхат ан-Нусры» после атак со стороны боевиков.

Теги: Идлиб, Сирия, Совбез ООН
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