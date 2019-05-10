Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по ситуации в Идлибе

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление Совбеза ООН по гуманитарному положению в Сирии, в котором искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщил ТАСС заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков по итогам закрытых консультаций СБ ООН по Сирии.

«Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН — прим. ред) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс-элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе», — сказал Сафронков.

По его словам, российская сторона разъяснила западным коллегам, что российско-турецкий меморандум, проходивший в Сочи, содержит исключения в разделе борьбы с терроризмом. В частности, как отметил Сафронков, меры деконфликтинга и деэскалации не касаются борьбы с терроризмом.

Как пояснил дипломат, западные партнеры, прежде чем начать изучать какие-либо документы, сначала должны признать, что в Идлибе «хозяйничает» запрещенная в России террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра».