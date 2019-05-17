Советник Зеленского сообщил подробности проведения инаугурации

По его словам, после принятия присяги и встречи с иностранными делегациями, Зеленский отправится на рабочее место и приступит к своим обязанностям

Владимир Зеленский (Фото: AP)

Советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить инаугурация Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, сообщает УНН.

«Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу», — сказал он.

По его словам, после этого Зеленский встретится с представителями международных делегаций в Мариинском дворце, после чего отправится на свое рабочее место в администрацию президента на Банковой улице.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что «светской вечеринки», которую обычно устраивают вступившие в должность президенты, не будет. По данным издания, решение отказаться от мероприятия связано со сжатыми сроками, сложностью с арендой помещения и неясностью со списком гостей.