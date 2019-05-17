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Советник Зеленского сообщил подробности проведения инаугурации
По его словам, после принятия присяги и встречи с иностранными делегациями, Зеленский отправится на рабочее место и приступит к своим обязанностям
Владимир Зеленский (Фото: AP)

Советник избранного президента Украины Дмитрий Разумков рассказал, как будет проходить инаугурация Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая, сообщает УНН.

«Будет сначала в Раде инаугурационная речь, перед этим президент будет вступать в свои конституционные права и обязанности, принимать присягу», — сказал он.

По его словам, после этого Зеленский встретится с представителями международных делегаций в Мариинском дворце, после чего отправится на свое рабочее место в администрацию президента на Банковой улице.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на источник сообщило, что «светской вечеринки», которую обычно устраивают вступившие в должность президенты, не будет. По данным издания, решение отказаться от мероприятия связано со сжатыми сроками, сложностью с арендой помещения и неясностью со списком гостей.

Политика
Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского

Как рассказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина», намерение приехать на инаугурацию избранного президента подтвердили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии, а также вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и помощник генсека НАТО. При этом, по ее словам, российские представители на инаугурацию приглашены не были. «Российская Федерация не была приглашена на это мероприятие», — добавила она.

Накануне Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о проведении мероприятий, связанных со вступлением избранного президента в должность, в частности создал оргкомитет для проведения церемонии.

Когда можно распускать Раду

Согласно украинскому законодательству инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и их публикации в газете «Голос Украины» (вышла 3 мая).

Очередные выборы в украинский парламент должны пройти осенью, 27 октября. Президент может распустить Раду не позднее чем за шесть месяцев до новых выборов. Таким образом, Зеленскому, чтобы получить возможность распустить парламент, необходимо официально вступить в должность до 27 мая.

Утверждение парламентом даты инаугурации Зеленского дало новому президенту возможность распустить его, однако позднее партия «Народный фронт» проголосовала за выход из парламентской коалиции. Это сделало невозможным роспуск Рады в ближайший месяц, а по истечении этого срока у президента уже не будет на это права.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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