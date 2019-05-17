Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,73 +0,08 EUR Бирж. 72,27 +0,06 Brent 72,32 -0,92% USD Нал. 65,33 64,24 EUR Нал. 73,10 71,92 USD ЦБ 64,63 +0,07 EUR ЦБ 72,25 -0,12 EUR/USD 1,1162 -0,0010 BTC/USD Бирж. 7 160,60 -699,60 IMOEX 2 577,48 -0,14% RTSI 1 254,68 -0,53% DJIA 25 885,79 +0,09% Nasdaq 7 869,86 -0,36%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Goldman Sachs $250 (+26,27%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Goldman Sachs $250 (+26,27%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
ФосАгро ₽2 820,93 (+20,55%) прогноз ВТБ Капитал к 16.05.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 64,63 (+0,07) Quote, 12:24
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 72,25 (-0,12) Quote, 12:24
СМИ сообщили об отставке первого замглавы Службы безопасности Украины Политика, 20:09 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 20:02 BuzzFeed опубликовал расследование о домогательствах коуча Тони Роббинса Общество, 19:59 Baring проиграл российский суд за контроль над «Восточным» Финансы, 19:59 «Динамо» запланировало церемонию открытия стадиона на следующий сезон Спорт, 19:47 «Яндекс» назвал недоразумением «запрет» сотрудникам на полеты на SSJ100 Бизнес, 19:44 Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского Политика, 19:39 «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Общество, 19:37 Aviasales выявила безразличие у пассажиров к типу самолета Общество, 19:31 «Йокерит» и «Салават Юлаев» обменялись финскими хоккеистами Спорт, 19:27 СМИ сообщили об эвакуации резиденции посла Британии в Москве из-за пожара Общество, 19:26 СМИ узнали о планах США отменить пошлины на алюминий из Канады и Мексики Общество, 19:21 Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 19:19 Почему распалась «Европейская Украина» Политика, 19:18
Выборы на Украине ,  
0 
Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского

Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сказала она.

Политика
Советник Зеленского анонсировал скорый роспуск Верховной рады

Пресс-секретарь добавила, что приглашение приняли президенты Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Венгрии, а также помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефович.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая. По словам его советника Дмитрия Разумкова, в начале избранный президент примет присягу и выступит с речью в Верховной раде. После этого он встретится с представителями международных делегаций.

При этом источник издания «Страна.UA» отметил, что после официальной церемонии не будет «светской вечеринки».

Политика
Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского

На инаугурации украинского лидера Петра Порошенко в 2014 году присутствовал занимавший пост посла России на Украине Михаил Зурабов.

Теги: МИД Украины, российская делегация, инаугурация, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Советник Зеленского сообщил подробности проведения инаугурации
Политика
Почему распалась «Европейская Украина»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter