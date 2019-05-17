Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию Зеленского

Российскую делегацию не пригласили на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко.

«Российская Федерация не была приглашена на эти мероприятия. Мы приглашали наших партнеров и те государства, которые, конечно, активно сотрудничают с Украиной, являются нашими партнерами», — сказала она.

Пресс-секретарь добавила, что приглашение приняли президенты Эстонии, Литвы, Латвии, Грузии, Венгрии, а также помощник генсека НАТО и вице-президент Еврокомиссии Марош Шефович.

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая. По словам его советника Дмитрия Разумкова, в начале избранный президент примет присягу и выступит с речью в Верховной раде. После этого он встретится с представителями международных делегаций.