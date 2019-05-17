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Бывший спикер Верховной рады заявил о перспективе исчезновения Украины

Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин заявил, что Украины не будет через пять лет, если она не решит конфликт в Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала NewsOne.

«Если он не завершится за пять лет первой каденции президента, то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет» (цит. по изданию «Обозреватель»), — сказал он.

Литвин добавил, что для решения этой проблемы необходимо вести переговоры со всеми сторонами. По его мнению, на Украине не осталось «запаса выживания», чтобы продолжать войну.

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Зеленский записал «послание мира Донбассу»

В начале мая военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс в течение пяти лет. При этом он добавил, что не видит возможности вернуть территории военным путем и назвал такой план «упущенным шансом 2014 года».

Впоследствии бывший командующий ООС Сергей Наев заявил, что Украина может вернуть Донбасс менее чем за сутки в ходе военной операции.

Теги: Украина, Донбасс, Верховная рада
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