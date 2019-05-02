Военный советник Зеленского заявил о возвращении Донбасса через пять лет

Военный советник Зеленского заявил о возвращении Донбасса через пять лет

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс в течение пяти лет. Об этом он сообщил в интервью изданию «Апостроф».

«Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдаленная», — сказал он.

При этом Апаршин отметил, что не видит возможности вернуть эти территории военным путем. По его словам, в случае военной операции будут огромные потери. Он добавил, что это «упущенный шанс 2014 года». По мнению Апаршина, если Украина начнет такую операцию, то ее партнеры от нее отвернутся.

В апреле Зеленский заявил, что он выступает против особого статуса для Донбасса. Он выразил надежду вернуть жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР «информационно». Он также отмечал, что необходимо прекратить огонь на линии соприкосновения и вернуть соцвыплаты на Донбассе.