Экс-командующий ООС Украины назвал нужное для возврата Донбасса время

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил, что для возвращения Донбасса необходимо менее суток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

«Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — сказал он в эфире программы «Телевизионная служба новостей».

Он добавил, что для освобождения территорий Национальные гвардия и полиция и другие силовые структуры должны «сразу же» начать специальные мероприятия. Наев отметил, что при этом у ООС нет задачи полностью освободить Донбасс силовым способом, так как власти страны решили, что будут действовать политико-дипломатическим методом.

Президент Украины Петр Порошенко назначил новым командующим ООС генерала-лейтенанта Александра Сырского вместо Сергея Наева, который возглавлял операцию с марта 2018 года. До этого Наев занимал должность замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.