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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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СМИ сообщили об отставке первого замглавы Службы безопасности Украины

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина подал в отставку. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Советник главы СБУ Ярослав Антоняк также написал на своей странице в Facebook, что Демчина подал в отставку. «Первый заместитель председателя СБ Украины генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Грустно, когда достойные уходят от руководства государством в такое тяжелое для Украины время», — написал он.

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Ранее в отставку подал секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. Он заявил, что готов нести военную службу и защищать страну в «любом военном подразделении».

Заявление об отставке также написал глава МИД Украины Павел Климкин. Он сообщил, что планирует принять участие в парламентских выборах.

Помимо этого «Украинские новости» узнали, что в отставку подал и глава администрации президента Игорь Райкин.

Теги: Украина, СБУ
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