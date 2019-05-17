СМИ сообщили об отставке первого замглавы Службы безопасности Украины

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина подал в отставку. Об этом сообщает издание Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Советник главы СБУ Ярослав Антоняк также написал на своей странице в Facebook, что Демчина подал в отставку. «Первый заместитель председателя СБ Украины генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку. Грустно, когда достойные уходят от руководства государством в такое тяжелое для Украины время», — написал он.

Ранее в отставку подал секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. Он заявил, что готов нести военную службу и защищать страну в «любом военном подразделении».

Заявление об отставке также написал глава МИД Украины Павел Климкин. Он сообщил, что планирует принять участие в парламентских выборах.