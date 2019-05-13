Китай обложил пошлинами американские вина, СПГ и презервативы

Среди более 5 тыс. американских товаров, на которые с 1 июня вводит дополнительные пошлины Китай, — мясо и вино, бытовая химия, потребительская техника, драгоценности, презервативы и сжиженный природный газ

Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Китай 13 мая объявил, что в качестве контрмеры на американские тарифы поднимет с 1 июня 2019 года импортные пошлины на товары из США общей импортной стоимостью порядка $60 млрд.

Всего дополнительными пошлинами будет охвачено 5140 позиций:

в отношении 2493 товаров будет применяться ставка импортной таможенной пошлины 25%;

в отношении 1078 товаров — 20%;

в отношении 974 товаров — 10%;

и в отношении еще 595 позиций — 5%.

Фондовый рынок США отреагировал на этот шаг резким снижением. Индекс Dow Jones Industrial Average по состоянию на 19:40 мск снизился на 653 пункта (-2,52%), индексы S&P 500 и NASDAQ — соответственно на 2,51 и 3,28%.