Китай обложил пошлинами американские вина, СПГ и презервативы

СПГ, презервативы, бытовая техника
Среди американских товаров, к которым будет применяться пошлина 25%, — сжиженный природный газ (СПГ). Сейчас в отношении американского СПГ действует тариф 10%. Торговая война Вашингтона и Пекина уже привела к резкому сокращению поставок американского СПГ в Китай: за первые четыре месяца 2019 года сюда, по данным Reuters, ушло только два судна с СПГ по сравнению с 14 за тот же период годом ранее.
Также под 25-процентные пошлины попали американские рыба и мясо, кофе и чай, арахисовое масло, фруктовые соки и алкогольные напитки, включая вино, следует из сообщения китайского Минфина.
Импортной пошлиной 25% будут обложены химические вещества, включая аммиак и оксид титана; природный и обогащенный уран; минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные). А также бытовая химия (шампуни, мыло), изделия из резины, презервативы, бумага и картон, ткани, текстиль, некоторая одежда и обувь.
Кроме того, под максимальные пошлины попали:
- драгоценные камни, золото и серебро;
- трубы для нефтегазовой промышленности;
- металлические изделия (например, ножницы);
- подъемное оборудование (краны, погрузчики);
- электрические дрели;
- планшетные компьютеры, клавиатуры, компьютерные мыши, жесткие диски, принтеры, DVD-проигрыватели;
- пылесосы, фены, кофемашины, микроволновые печи;
- некоторые игрушки (например, куклы);
- теннисные ракетки, мячи для футбола, волейбола и баскетбола.
Одновременно сегодня делегация Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) распространила заявление о необходимости реформировать мировую торговую систему. По словам китайцев, ВТО переживает «беспрецедентный экзистенциальный кризис». Китай, помимо прочего, призвал остановить использование оговорки о национальной безопасности «некоторыми участниками ВТО» (имеются в виду США), которые ввели «необоснованные тарифы» на сталь и алюминий и угрожают повысить пошлины на автомобили и автозапчасти.