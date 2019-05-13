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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Экономика ,  
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Китай обложил пошлинами американские вина, СПГ и презервативы
Среди более 5 тыс. американских товаров, на которые с 1 июня вводит дополнительные пошлины Китай, — мясо и вино, бытовая химия, потребительская техника, драгоценности, презервативы и сжиженный природный газ
Фото: Luke MacGregor / Bloomberg

Китай 13 мая объявил, что в качестве контрмеры на американские тарифы поднимет с 1 июня 2019 года импортные пошлины на товары из США общей импортной стоимостью порядка $60 млрд.

Всего дополнительными пошлинами будет охвачено 5140 позиций:

  • в отношении 2493 товаров будет применяться ставка импортной таможенной пошлины 25%;
  • в отношении 1078 товаров — 20%;
  • в отношении 974 товаров — 10%;
  • и в отношении еще 595 позиций — 5%.

Фондовый рынок США отреагировал на этот шаг резким снижением. Индекс Dow Jones Industrial Average по состоянию на 19:40 мск снизился на 653 пункта (-2,52%), индексы S&P 500 и NASDAQ — соответственно на 2,51 и 3,28%.

СПГ, презервативы, бытовая техника

Среди американских товаров, к которым будет применяться пошлина 25%, — сжиженный природный газ (СПГ). Сейчас в отношении американского СПГ действует тариф 10%. Торговая война Вашингтона и Пекина уже привела к резкому сокращению поставок американского СПГ в Китай: за первые четыре месяца 2019 года сюда, по данным Reuters, ушло только два судна с СПГ по сравнению с 14 за тот же период годом ранее.

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Также под 25-процентные пошлины попали американские рыба и мясо, кофе и чай, арахисовое масло, фруктовые соки и алкогольные напитки, включая вино, следует из сообщения китайского Минфина.

Импортной пошлиной 25% будут обложены химические вещества, включая аммиак и оксид титана; природный и обогащенный уран; минеральные удобрения (азотные, фосфорные, калийные). А также бытовая химия (шампуни, мыло), изделия из резины, презервативы, бумага и картон, ткани, текстиль, некоторая одежда и обувь.

Политика
Трамп предостерег Китай от ответного увеличения пошлин на товары из США

Кроме того, под максимальные пошлины попали:

  • драгоценные камни, золото и серебро;
  • трубы для нефтегазовой промышленности;
  • металлические изделия (например, ножницы);
  • подъемное оборудование (краны, погрузчики);
  • электрические дрели;
  • планшетные компьютеры, клавиатуры, компьютерные мыши, жесткие диски, принтеры, DVD-проигрыватели;
  • пылесосы, фены, кофемашины, микроволновые печи;
  • некоторые игрушки (например, куклы);
  • теннисные ракетки, мячи для футбола, волейбола и баскетбола.

Одновременно сегодня делегация Китая во Всемирной торговой организации (ВТО) распространила заявление о необходимости реформировать мировую торговую систему. По словам китайцев, ВТО переживает «беспрецедентный экзистенциальный кризис». Китай, помимо прочего, призвал остановить использование оговорки о национальной безопасности «некоторыми участниками ВТО» (имеются в виду США), которые ввели «необоснованные тарифы» на сталь и алюминий и угрожают повысить пошлины на автомобили и автозапчасти.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: повышение тарифа, импортные пошлины, Китай, торговая война
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