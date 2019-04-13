Фигурант дела Абызова раскрыл данные экспертизы ФСБ

Оперативники ФСБ не выявили вывода экс-министром Михаилом Абызовым доходов от платежей населения за энергоресурсы, заявил в суде один из фигурантов дела. Общий ущерб от махинаций Абызова ФСБ оценила в 2 млрд руб.

Михаил Абызов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

​Сотрудники Федеральной службы безопасности во время оперативной разработки бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова проверяли, имел ли место вывод за рубеж средств, собранных его компаниями СИБЭКО и РЭС в качестве коммунальных платежей за энергоресурсы. Это следует из материалов, оглашенных в Мосгорсуде, который 12 апреля рассмотрел апелляции на арест Абызова и гендиректора компании Ru-Com Николая Степанова. Они были отклонены.

В уголовном деле о преступном сообществе Абызова есть справка об исследовании, проведенном ФСБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий, рассказал на заседании обвиняемый Степанов. По его словам, эксперт ФСБ установил, что в сделке, которую вменяют фигурантам дела как мошенническую, не были задействованы тарифные поступления.

«Изучив материалы дела в СИЗО, я увидел, что в соответствии с экспертными заключениями эксперта Алешина, которого нанимала ФСБ России, все эти сделки, описанные в деле, проводились за счет нетарифных источников, а именно чистой прибыли компаний. Они относятся к 91-му счету (прочие доходы и расходы) и не связаны с тарифной деятельностью. Это прямо сказано в заключении эксперта Алешина», — заявил Степанов, уточнив, что оперативные справки из дела, с которыми он ознакомился, относятся к 2017–2018 годам.

Ущерб, нанесенный сделкой акционерам компании, эксперт ФСБ оценил примерно в 2 млрд руб., рассказал Степанов. СКР же приравнивает к ущербу всю сумму сделки — 4 млрд руб. РБК направил запрос в ФСБ.