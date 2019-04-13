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Задержание Абызова ,  
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Фигурант дела Абызова раскрыл данные экспертизы ФСБ
Оперативники ФСБ не выявили вывода экс-министром Михаилом Абызовым доходов от платежей населения за энергоресурсы, заявил в суде один из фигурантов дела. Общий ущерб от махинаций Абызова ФСБ оценила в 2 млрд руб.
Михаил Абызов (Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости)

​Сотрудники Федеральной службы безопасности во время оперативной разработки бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова проверяли, имел ли место вывод за рубеж средств, собранных его компаниями СИБЭКО и РЭС в качестве коммунальных платежей за энергоресурсы. Это следует из материалов, оглашенных в Мосгорсуде, который 12 апреля рассмотрел апелляции на арест Абызова и гендиректора компании Ru-Com Николая Степанова. Они были отклонены.

В уголовном деле о преступном сообществе Абызова есть справка об исследовании, проведенном ФСБ в рамках оперативно-разыскных мероприятий, рассказал на заседании обвиняемый Степанов. По его словам, эксперт ФСБ установил, что в сделке, которую вменяют фигурантам дела как мошенническую, не были задействованы тарифные поступления.

«Изучив материалы дела в СИЗО, я увидел, что в соответствии с экспертными заключениями эксперта Алешина, которого нанимала ФСБ России, все эти сделки, описанные в деле, проводились за счет нетарифных источников, а именно чистой прибыли компаний. Они относятся к 91-му счету (прочие доходы и расходы) и не связаны с тарифной деятельностью. Это прямо сказано в заключении эксперта Алешина», — заявил Степанов, уточнив, что оперативные справки из дела, с которыми он ознакомился, относятся к 2017–2018 годам.

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Ущерб, нанесенный сделкой акционерам компании, эксперт ФСБ оценил примерно в 2 млрд руб., рассказал Степанов. СКР же приравнивает к ущербу всю сумму сделки — 4 млрд руб. РБК направил запрос в ФСБ.

Весной 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги на 15–20%, однако после серии акций протеста это решение было отменено. Основным поставщиком энергии в регионе была СИБЭКО.

Через несколько месяцев ФСБ начала проверку, связанную с тарифообразованием в Новосибирской области; правоохранительные органы изъяли документы в департаменте по тарифам региона. Правительство области официально связало эти мероприятия с деятельностью СИБЭКО. Об итогах проверки официально ничего не сообщалось.

Дело Абызова

В основе дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой, как считает следствие, около 4 млрд руб. были выведены за рубеж. Речь идет об активах компании «Сибэнергострой», которые по цене 186 млн руб. были проданы подконтрольному Абызову кипрскому офшору Blacksiris, затем к ним были присоединены несколько компаний (по версии СКР, фиктивных), и этот пакет офшор продал компаниям СИБЭКО и РЭС по цене уже в 4 млрд руб.

Абызов владел 95% СИБЭКО и РЭС, так что миноритарии этих компаний пострадали от приобретения переоцененного актива, считает СКР. В деле трое потерпевших: это миноритарные акционеры Акопян и Рубцов, а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». «Алмазювелирэкспорт» оценивал в своем заявлении сумму ущерба в 10 млн руб.

«Я взял листочек, ручку и подсчитал, что в пересчете на каждого потерпевшего возможный ущерб не превысит 400 тыс. руб.», — заявил Степанов на заседании 12 апреля.

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Сделка относится к периоду 2011–2014 годов. Активами Абызова управляла компания Ru-Com, которой руководил Степанов. Когда Абызов ушел на госслужбу, его бизнес был передан в доверительное управление, однако, по версии следствия, чиновник в действительности продолжал принимать стратегические решения. И экс-министр, и Степанов это отрицают. Однако, по словам Степанова, их связывали хорошие отношения: «Мы с Абызовыми семьями дружим, часто бываем друг у друга в гостях и на праздниках, в баню ходим, вино пьем».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов, ФСБ, коррупция
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