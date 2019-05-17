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Интер РАО ЕЭС ₽5 (+24,46%) прогноз Велес Капитал к 14.05.20 Купить
Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Комитет министров Совета Европы напомнил о праве стран участвовать в ПАСЕ

На ежегодной сессии Комитета министров Совета Европы его участники заявили о равном праве всех государств-членов на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится на сайте совета.

Члены комитета «приветствовали бы предоставление делегациям всех государств-членов возможности принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека», говорится в сообщении.

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Министры подчеркнули необходимость скоординированных действий в целях укрепления способности организации более эффективно реагировать в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандарты, основополагающие принципы и ценности, отстаиваемые Советом Европы. Для этого следует разработать четко определенную дополнительную процедуру, которая могла бы быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем организации и в которой участвовали бы все три органа.

Члены комитета также заявили, что одним из основных обязательств государств-членов является выплата обязательных взносов в бюджет совета.

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«Это важный шаг в правильном направлении, подтверждающий наши прежние оценки необоснованности и противоправности предыдущих санкционных решений ПАСЕ в отношении российской делегации», — прокомментировал заявление Комитета министров глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Теперь будем наблюдать за реакцией на это решение и последующими действиями со стороны ПАСЕ, ведь устав для всех ветвей власти в организации един», — сказал он, добавив, что время до июньской сессии у руководства ПАСЕ еще есть.

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9 апреля 2014 года ПАСЕ приняла резолюцию с осуждением «российской военной агрессии и последующей аннексии Крыма» как «явного нарушения» основных правил Совета Европы. Возвращение Крыма в состав России не признается Советом Европы. 10 апреля 2014 года ПАСЕ лишила Россию права голоса в ассамблее, исключила ее из всех руководящих органов и лишила права участвовать в наблюдательных миссиях ПАСЕ. В последующие годы ПАСЕ неоднократно принимала антироссийские резолюции по украинскому вопросу. В ответ 28 января 2015 года Россия покинула ПАСЕ. Москва прекратила выплату взносов в бюджет совета, что может привести к ее исключению из организации.

Теги: Совет Европы, ПАСЕ
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