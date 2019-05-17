Комитет министров Совета Европы напомнил о праве стран участвовать в ПАСЕ

На ежегодной сессии Комитета министров Совета Европы его участники заявили о равном праве всех государств-членов на участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом говорится на сайте совета.

Члены комитета «приветствовали бы предоставление делегациям всех государств-членов возможности принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека», говорится в сообщении.

Министры подчеркнули необходимость скоординированных действий в целях укрепления способности организации более эффективно реагировать в ситуациях, когда государство-член нарушает свои уставные обязательства или не соблюдает стандарты, основополагающие принципы и ценности, отстаиваемые Советом Европы. Для этого следует разработать четко определенную дополнительную процедуру, которая могла бы быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем организации и в которой участвовали бы все три органа.

Члены комитета также заявили, что одним из основных обязательств государств-членов является выплата обязательных взносов в бюджет совета.