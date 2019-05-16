Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».

Решение глава внешнеполитического ведомства принял из-за решения комитета министров Совета Европы, поддержавшего проект, открывающий путь для возвращения России права голоса в ПАСЕ.

«Министр уже отменил визит в Хельсинки, и впервые за много лет Украина не будет представлена на уровне министра», — сказал постпред Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Ранее Климкин заявил, что Киев прекратит выполнение минских соглашений, если европейские страны добьются снятия санкционного давления с России в Совете Европы. Он сравнивал восстановления права голоса России в СE с освобождением преступников из тюрем.