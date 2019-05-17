Гройсман заявил о продолжении работы Рады и кабмина до очередных выборов

Гройсман заявил о продолжении работы Рады и кабмина до очередных выборов

Верховная рада и правительство Украины будут работать до очередных выборов в парламент, которые состоятся осенью 2019 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе заседания парламента, которое транслировал телеканал «112 Украина».

«Очевидно, что украинский парламент и украинское правительство будут работать до следующих парламентских выборов», — сообщил он, призвав депутатов определить новую «объединяющую» повестку дня вместе с избранным президентом Владимиром Зеленским.

Ранее, 17 мая, партия «Народный фронт» на заседании Верховной рады Украины проголосовала за выход из парламентской коалиции, тем самым заблокировав возможность распустить Раду. Спикер украинского парламента Андрей Парубий признал, что коалиция Верховной рады прекратила свое существование.

Гройсман назвал решение о прекращении деятельности «абсолютно ответственным». Он поблагодарил фракции и саму коалицию.