В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост

В Тюменской области автокран обрушил на трассу пешеходный мост

Фото: Михаил Лукашкин / Nakanune.ru

В районе деревни Тураево Тюменской области на трассу обрушился надземный пешеходный мост, сообщает региональный главк МЧС.

ЧП произошло на 12-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. По предварительным данным, никто не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники оперативных служб.

Как отмечает «TюменьPro», мост упал из-за того, что проезжавший под ним автокран не убрал вовремя стрелу и задел мост.

Из-за аварии движение по трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в районе деревни осуществлялось по одной полосе.