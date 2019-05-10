В Амурской области рухнул автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в районе села Чембары Свободненского района Амурской области. Об этом сообщает местный портал Amur Info со ссылкой на городскую прокуратуру.

Согласно сообщению мост через реку Большая Пера ранее признали аварийным и ограничили по нему движение. Тем не менее по нему продолжали ездить большегрузы, что в конечном итоге послужило причиной обрушения.

Сотрудники прокуратуры по данному факту проведут проверку и дадут оценку действиям органов местного самоуправления.

В региональном минтрансе рассказали порталу, что в конце 2018 года было ведено ограничение по весовой нагрузке для автотранспорта, а с 8 мая движение по мосту было закрыто для всех транспортных средств.