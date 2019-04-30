В подмосковном торговом центре обрушился потолок

В торговом центре «Парк Плаза» в подмосковном городе Электросталь обрушился гипсокартонный потолок, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Обрушился гипсокартонный навесной потолок на площади порядка 100 кв. м. Пострадавших нет», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что зал для посетителей пока закрыт.

В апреле 2018 года потолок обрушился в магазине ТЦ «Слон» в Миассе Челябинской области, в результате пострадала женщина. Площадь обрушения составила 30 кв. м. Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).