В конгрессе потребовали у Белого дома признать неодобрение войны с Ираном

Лидер Демократического большинства в палате представителей и спикер этой палаты конгресса США Нэнси Пелоси призвала администрацию Дональда Трампа признать отсутствие одобрения конгресса на начало войны с Ираном. Об этом сообщает Reuters.

Пелоси добавила, что позже администрация Белого дома проведет секретный брифинг, посвященный иранской проблеме, для ведущих законодателей — так называемой Банды восьми.

Напряженность вокруг Ирана растет в последние дни на фоне решения Исламской Республики отказаться от выполнения части обязательств по так называемой ядерной сделке.

Сделка с Ираном была заключена в 2015 году. В обмен на отказ от части ядерной программы с Тегерана были сняты международные санкции, после чего страна возобновила поставки нефти на мировой рынок. Однако 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из сделки и возобновляет действие санкций. После этого ЕС приступил к разработке механизмов, которые позволили бы европейскому бизнесу продолжать работу с Ираном, не опасаясь ограничений со стороны Вашингтона. Однако в Тегеране считают, что принимаемых Брюсселем мер недостаточно.