Австралийские ученые выявили связь заболевания раком с лишним весом

Ученые Медицинского научно-исследовательского института Бергхофера в Австралии выяснили, что лишний вес увеличивает риск появления злокачественной опухоли. Об этом порталу NewsHub сообщил руководитель исследования Стюарт Макгрегор.

«Это исследование добавляет все больше доказательств того, что ожирение вызывает рак, и может объяснить, почему уровень заболеваемости раком увеличился, когда население стало полнее», — сказал он.

По его данным, люди с избыточным весом могут снизить риск развития рака на 30%, если потеряют вес и будут поддерживать здоровый индекс массы тела (ИМТ). Исследование показало, что если они понизят ИМТ на пять баллов, то уменьшат риск появления опухоли к пенсии на 10%.

В исследовании изучались генетические данные более чем 46 тыс. людей в возрасте от 40 до 69 лет, которые страдают от рака, и 360 тыс. человек без злокачественной опухоли.