Ученые связали риск появления рака кишечника с потреблением красного мяса

Британские исследователи выяснили, что потребление красного и переработанного мяса даже в допустимых количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Это следует из работы, опубликованной в вестнике International Journal of Epidemiology. Издание выпускается Оксфордским университетом.

Ученые проводили исследование в течение почти шести лет. Они основывались на данных 500 тыс. пациентов. Среди них они выявили 2609 случаев заболевания раком среди тех, кому было от 40 до 69 лет на начало исследования.

Согласно результатам работы, риск заболевания раком кишечника был на 20% выше у тех, кто потреблял в день в среднем 76 граммов красного и переработанного мяса, по сравнению с теми, кто ел 21 грамм и менее.