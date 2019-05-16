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American Express $140 (+16,96%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Путин поручил создать справочник по мерам поддержки при рождении ребенка

Президент Владимир Путин в ходе медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи счел странным, что некоторые семьи не знают, какие меры поддержки полагаются им при рождении детей, сообщает корреспондент РБК.

Президент отметил, что создана большая многоплановая программа поддержки молодых семей. «Это очень странно, что люди плохо информированы о том, какие возможности существуют», — сказал Путин. Он обратился к СМИ, призвав их больше рассказывать о таких вещах, чем о том, как «нарастить волосы».

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Президент добавил, что даст поручение кабинету министров составить специальный справочник, где будут отражены все меры поддержки семей, которые им положены при рождении детей. По словам Путина, там должно быть отражено «кому, когда, в какие сроки и на каких основаниях положены» те или иные меры поддержки.

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Говоря о демографической ситуации, Путин констатировал, что она обострилась. По его словам, проблема связана с двумя «демографическими ямами» — после Великой Отечественной войны и в середине 1990-х годов. Тогда отметил Путин, люди боялись расширять семью и заводить детей по экономическим причинам. Сейчас, по его словам, тоже есть проблемы, но государство создало программу поддержки молодых семей.

Теги: Владимир Путин, дети, пособия, демография
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