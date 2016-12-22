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Голодец назвала сумму затрат на предложения Путина по демографии
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Голодец назвала сумму затрат на предложения Путина по демографии
Экономика, 17:37
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Голодец назвала сумму затрат на предложения Путина по демографии

На выполнение демографических программ, озвученных президентом России Владимиром Путиным, в 2018 году уйдет 80 млрд руб. В целом в ближайшие три года на них потребуется свыше 500 млрд руб. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает «РИА Новости».

«Мы сейчас разберемся с механизмом, мы должны обеспечить решение. Все нормативные акты для этого будут приняты. В бюджете специально создана строка, которая позволяет это сделать», — сказала вице-премьер.

Правительство рассчитывает восстановить демографический рост в стране за два года, отметила Голодец.

Деньги на первенца: кому достанется новое пособие после рождения ребенка
Экономика

Ранее 28 ноября Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. Среди предложенных президентом мер — введение ежемесячных выплат семьям, в которых рождается первый ребенок, продление программы маткапитала до 2021 года и выделение госсубсий на ипотеку семьям, в которых до 2022 года появится второй или третий ребенок.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что исполнение поручений президента по демографии не потребуют внесения изменений в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы. По его словам, необходимые ресурсы уже учтены в резерве президента и правительства.

Деньги на детей. Мировой опыт

Германия

Детские пособия выплачиваются ежемесячно до достижения 18 лет, однако предельный возраст может быть и выше: до 21 года, если подростку не удается найти работу через официальные службы занятости европейских стран; или даже до 25 лет в случае нетрудоспособности. Размер такого пособия — 192 евро в месяц на первого и второго ребенка, 198 — на третьего и 223 — на четвертого и каждого последующего. 

Франция

При рождении каждого ребенка родителям единовременно выплачивают 927 евро или 1855 евро в случае усыновления. Затем в течение трех лет родителям платят ежемесячное пособие в размере от 92 до 185 евро в зависимости от их дохода. В случае, если ребенок первый в семье, по истечении этого срока выплаты прекращаются, однако за двух детей платят по 130 евро ежемесячно, за трех — 297, за четырех — 464 евро до достижения ими 21 года.

США 

В Соединенных Штатах специальные выплаты за рождение детей не предусмотрены, однако для родителей установлены существенные налоговые льготы, составляющие максимум $1000 на каждого ребенка. Этой осенью президент страны Дональд Трамп и представители Республиканской партии предложили увеличить максимальный размер налоговых льгот до $1600 на ребенка.

Великобритания

Детские пособия выплачиваются до достижения ребенком возраста 16 лет, в случае, если ребенок проходит обучение, выплаты продлеваются до 20 лет. За старшего или единственного ребенка родителям платят по 20,7 фунта в неделю, за каждого последующего — 13,7 фунта. 

Китай

По демографическим причинам в стране нет детских пособий. Долгое время здесь действовала государственная политика «одна семья — один ребенок». За несоблюдение этого правила были установлены серьезные штрафы — в размере до восьми средних годовых доходов жителей региона, где проживают родители-нарушители. В 2012 году одну из китайских семей оштрафовали за рождение второго ребенка на $205 тыс. С 2016 года жителям страны разрешили иметь двух детей. Однако за рождение третьего ребенка по-прежнему установлены огромные штрафы

Теги: Владимир Путин , Антон Силуанов , федеральный бюджет , Ольга Голодец , демография
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