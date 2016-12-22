Голодец назвала сумму затрат на предложения Путина по демографии

На выполнение демографических программ, озвученных президентом России Владимиром Путиным, в 2018 году уйдет 80 млрд руб. В целом в ближайшие три года на них потребуется свыше 500 млрд руб. Об этом журналистам сообщила вице-премьер Ольга Голодец, передает «РИА Новости».

«Мы сейчас разберемся с механизмом, мы должны обеспечить решение. Все нормативные акты для этого будут приняты. В бюджете специально создана строка, которая позволяет это сделать», — сказала вице-премьер.

Правительство рассчитывает восстановить демографический рост в стране за два года, отметила Голодец.

Ранее 28 ноября Путин объявил о «перезагрузке» политики «демографического развития» России. Среди предложенных президентом мер — введение ежемесячных выплат семьям, в которых рождается первый ребенок, продление программы маткапитала до 2021 года и выделение госсубсий на ипотеку семьям, в которых до 2022 года появится второй или третий ребенок.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что исполнение поручений президента по демографии не потребуют внесения изменений в проект федерального бюджета на 2018–2020 годы. По его словам, необходимые ресурсы уже учтены в резерве президента и правительства.