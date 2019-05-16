Путин потребовал от властей реагировать на нарушения как «собаки Павлова»

Президент России Владимир Путин заявил, что местные власти должны реагировать на сюжеты в СМИ о правонарушениях как «собака Павлова». Об этом он сообщил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.
«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь также: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — сказал он.
Президент отметил, что недостаточно информации в СМИ, чтобы принимать решения, так как есть недобросовестные издания, которые не проверяют информацию, и люди, которые их используют.
Агентство сообщает, что таким образом он отреагировал на рассказ о ситуации в Пензе, где ветераны Великой Отечественной войны не могли выйти на улицу в течение семи месяцев из-за того, что в доме не заменили лифты. После публикации истории в СМИ проблему решили.