Путин потребовал от властей реагировать на нарушения как «собаки Павлова»

Путин потребовал от властей реагировать на нарушения как «собаки Павлова»

Президент России Владимир Путин заявил, что местные власти должны реагировать на сюжеты в СМИ о правонарушениях как «собака Павлова». Об этом он сообщил на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ), передает ТАСС.

«Реакция должна быть на уровне первой сигнальной системы: мясо вижу — слюна выделяется у собаки, поэтому и здесь также: посмотрел руководитель сюжет, прочитал статью — реакция должна быть мгновенной», — сказал он.

Президент отметил, что недостаточно информации в СМИ, чтобы принимать решения, так как есть недобросовестные издания, которые не проверяют информацию, и люди, которые их используют.

Агентство сообщает, что таким образом он отреагировал на рассказ о ситуации в Пензе, где ветераны Великой Отечественной войны не могли выйти на улицу в течение семи месяцев из-за того, что в доме не заменили лифты. После публикации истории в СМИ проблему решили.