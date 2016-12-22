В Госдуму внесли законопроект о борьбе с серыми картами техосмотра

Правительство внесло в Госдуму проект поправок к закону о техническом осмотре и к другим законам, которыми предлагается ввести уголовную ответственность за проведение техосмотра машины без аккредитации оператора техосмотра. Сообщение опубликовано на сайте кабмина.
Необходимость такой меры правительство объясняет распространившейся практикой продажи диагностических карт без реального проведения техосмотра. Такая практика «приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий, обусловленных технической неисправностью транспортных средств», считают в правительстве.
Другие поправки касаются введения фото- и видеофиксации процедуры техосмотра, технических требований к пункту техосмотра, разрешения оформлять диагностическую карту автомобиля в электронном виде.
Также предлагается усилить административную ответственность всех участвующих в системе техосмотра. В случае принятия поправок техническим экспертам в случае нарушений можно будет назначить административное наказание в виде дисквалификации. Штраф для водителей, которые не оформили диагностическую карту, также будет повышен.Глава правительства Дмитрий Медведев анонсировал эти поправки 3 августа, отметив, что их цель — борьба с фальшивыми диагностическими картами автомобилей. «Подготовлен пакет законопроектов, который поможет бороться с выдачей так называемых серых диагностических карт состояния автомобиля. По сути, они никакие не серые, конечно, а просто фальшивки», — сказал он.