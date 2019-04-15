Из проекта новых норм техосмотра исчезло требование видеофиксации

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,31 -0,04 EUR Бирж. 72,73 +0,03 Brent 71,23 -0,43% USD Нал. 64,80 63,89 EUR Нал. 73,26 72,29 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1309 +0,0015 BTC/USD Бирж. 5 180,80 -13,50 IMOEX 2 545,28 -0,56% RTSI 1 246,90 -0,52% DJIA 26 336,17 -0,29% Nasdaq 7 935,95 -0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+19,34%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+1,31%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,51%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+19,34%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+1,31%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,51%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 13:30
В России появились семь новых ТОР Политика, 17:55 Клиентский сервис с интеллектом: как повысить лояльность аудитории Партнерский материал, 17:50 В Великобритании предложили запретить детям ставить «лайки» в соцсетях Технологии и медиа, 17:43 Лондон направил в Эстонию пять вертолетов «Апач» из-за «угрозы» от России Политика, 17:19 Агент Романа Еременко раскрыл подробности его ухода из «Спартака» Спорт, 17:14 Синоптики пообещали теплую погоду в Москве на текущей неделе Общество, 17:10 Сколько всего автомобилей в России Авто, 17:02 Медведев разрешил проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам Общество, 16:57 Дания не смогла назвать сроки решения по новому маршруту Nord Stream 2 Бизнес, 16:54 В Cadillac рассказали о расширении модельного ряда в России Авто, 16:53 Из проекта новых норм техосмотра исчезло требование видеофиксации Общество, 16:42 Цены на дизель на московских заправках пошли на спад Общество, 16:39 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 16:37 Арбитражный суд Москвы разрешил продать единственное жилье пенсионера Недвижимость, 16:36
Общество ,  
0 
Из проекта новых норм техосмотра исчезло требование видеофиксации
Правительство и депутаты исключили требование обязательной видеофиксации из законопроекта, реформирующего систему техосмотра. Требование обязательной фотосъемки в документе осталось
Фото: Christoph Schmidt / DPA / ТАСС

Пакет поправок ко второму чтению законопроекта, вводящего усиленный контроль процесса техосмотра автомобилей, исключает требование обязательной видеофиксации при проверке машины. Это следует из поправок, опубликованных в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Поправки, внесенные правительством и депутатами, подразумевают только обязательную фотофиксацию техосмотра. Вести видеозапись становится необязательно. Кроме того, правительство исключило требование о передаче информации о диагностике в единую автоматизированную систему. В число документов по итогам техосмотра включаются фотографии транспортного средства с указанием даты проведения диагностики.

Данные о проведении техосмотра будут в обязательном порядке размещаться в интернете.

Пакет законопроектов об усилении контроля над техосмотром был подготовлен Министерством экономического развития по поручению Владимира Путина. В числе сохранившихся ко второму чтению предложений правительства осталось оформление диагностической карты в электронном виде. Такой документ технический эксперт может подписывать собственным электронным ключом.

В России с 4 мая 2018 года установлены новые правила прохождения техосмотра: если во время техосмотра транспортного средства будут найдены нарушения по требованиям безопасности, то диагностическая карта будет выдаваться с указанием зафиксированных нарушений. Также по новым правилам операторы, которые проводят осмотр, будут нести ответственность за выдачу положительных карт при наличии нарушений.

Общество
В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: техосмотр, Автомобили
Материалы по теме
В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов
Общество
В Госдуме предложили отменить техосмотр для личного автотранспорта
Общество
СМИ узнали об идее привязать техосмотр к километрам и авариям
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter