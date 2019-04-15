Из проекта новых норм техосмотра исчезло требование видеофиксации

Правительство и депутаты исключили требование обязательной видеофиксации из законопроекта, реформирующего систему техосмотра. Требование обязательной фотосъемки в документе осталось

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Пакет поправок ко второму чтению законопроекта, вводящего усиленный контроль процесса техосмотра автомобилей, исключает требование обязательной видеофиксации при проверке машины. Это следует из поправок, опубликованных в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Поправки, внесенные правительством и депутатами, подразумевают только обязательную фотофиксацию техосмотра. Вести видеозапись становится необязательно. Кроме того, правительство исключило требование о передаче информации о диагностике в единую автоматизированную систему. В число документов по итогам техосмотра включаются фотографии транспортного средства с указанием даты проведения диагностики.

Данные о проведении техосмотра будут в обязательном порядке размещаться в интернете.

Пакет законопроектов об усилении контроля над техосмотром был подготовлен Министерством экономического развития по поручению Владимира Путина. В числе сохранившихся ко второму чтению предложений правительства осталось оформление диагностической карты в электронном виде. Такой документ технический эксперт может подписывать собственным электронным ключом.

В России с 4 мая 2018 года установлены новые правила прохождения техосмотра: если во время техосмотра транспортного средства будут найдены нарушения по требованиям безопасности, то диагностическая карта будет выдаваться с указанием зафиксированных нарушений. Также по новым правилам операторы, которые проводят осмотр, будут нести ответственность за выдачу положительных карт при наличии нарушений.