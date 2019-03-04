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В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что сотрудников ведомства в скором времени привлекут к процедуре технического осмотра автобусов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам генерал-лейтенанта, подобные изменения необходимы для того, чтобы снизить смертность людей в авариях с участием автобусов. Как отметил Черников, в 2018 году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в ДТП.

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«Резонансные ДТП всегда видны в СМИ. Только в октябре в трагических событиях в Тверской области и Чувашской Республике погибли 25 человек, а в феврале в Калужской области после опрокидывания автобуса с детьми погибли семь человек», — подчеркнул он.

Черников добавил, что в большинстве случаев подобные аварии происходят по вине перевозчиков, так как выясняется, что автобусы были неисправны. Глава ГИБДД отметил, что точные сроки введения изменений пока не известны.

Техосмотр автобусов забрали из-под контроля ГИБДД в 2012 году. Тогда эту меру объяснили борьбой с коррупцией. Сейчас технический осмотр автобусов проводят частные операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков. ГИБДД намерена привлечь к техосмотрам автобусов своих сотрудников, однако процедура, как планируют полицейские, будет проводиться с использованием аппаратуры операторов.

В конце января в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается отменить необходимость техосмотра для личного автотранспорта. Авторы документа отмечают, что, по статистике МВД, за первые девять месяцев 2018 года доля ДТП, произошедших из-за технических неисправностей, составила 3,8% от общего числа аварий.

Теги: техосмостр, ГИБДД, Михаил Черников, автобусы
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