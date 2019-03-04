В ГИБДД сообщили об изменениях в правилах техосмотра автобусов

Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что сотрудников ведомства в скором времени привлекут к процедуре технического осмотра автобусов. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам генерал-лейтенанта, подобные изменения необходимы для того, чтобы снизить смертность людей в авариях с участием автобусов. Как отметил Черников, в 2018 году автобусы и маршрутки стали чаще попадать в ДТП.

«Резонансные ДТП всегда видны в СМИ. Только в октябре в трагических событиях в Тверской области и Чувашской Республике погибли 25 человек, а в феврале в Калужской области после опрокидывания автобуса с детьми погибли семь человек», — подчеркнул он.

Черников добавил, что в большинстве случаев подобные аварии происходят по вине перевозчиков, так как выясняется, что автобусы были неисправны. Глава ГИБДД отметил, что точные сроки введения изменений пока не известны.