Генсек Совета Европы выразил надежду на решение вопроса о членстве России

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд в рамках выступления в Страсбурге выразил надежду на то, что Россия останется в составе СЕ и после июня 2019 года, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос, чтобы Россия осталась с нами и после июня, чтобы сохранить панъевропейское правовое пространство и не создавать новых разделительных линий в Европе», — сказал он.

Ягланд напомнил, что у всех 47 стран-членов Совета Европы есть единые права быть представленными в двух уставных органах — как в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), так и в комитете министров, который «может отнять у них право представленности». «Пока этого не произошло, все имеют право быть представленными и голосовать в уставных органах», — подчеркнул Ягланд.

Комментируя слова генсека СЕ, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил «РИА Новости», что Россия не будет платить взнос в казну организации, пока российскую делегацию полностью не восстановят в правах в ПАСЕ. По его словам, в этом вопросе Москва будет руководствоваться логикой «стулья всегда вперед».