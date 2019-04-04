Генсек Совета Европы выразил надежду на решение вопроса о членстве России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,48 +0,24 EUR Бирж. 73,44 +0,15 Brent 69,59 +0,65% USD Нал. 65,80 64,98 EUR Нал. 73,83 73,03 USD ЦБ 65,33 +0,16 EUR ЦБ 73,42 +0,25 EUR/USD 1,1214 -0,0020 BTC/USD Бирж. 5 031,30 +51,30 IMOEX 2 531,39 -0,04% RTSI 1 217,81 -0,53% DJIA 26 218,13 +0,15% Nasdaq 7 895,55 +0,60%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
Роснефть ₽524 (+25,36%) прогноз Raiffeisen Research к 02.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 5 апреля
USD ЦБ: 65,33 (+0,16) Quote, 12:36
Курс евро на 5 апреля
EUR ЦБ: 73,42 (+0,25) Quote, 12:36
Без Рублевки: сколько стоят особняки в исторических поселках Подмосковья РБК и Элитная недвижимость, 16:01 Власти Москвы назвали дату и место похорон Алексея Булдакова Общество, 15:59 Генсек Совета Европы выразил надежду на решение вопроса о членстве России Политика, 15:58 Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна Общество, 15:57 Пользователи «Яндекса» сообщили о сбое в работе его сервисов Технологии и медиа, 15:53 Клумбы и живопись: как выглядит офис российской золотодобывающей компании Недвижимость, 15:53  Как будут строить на Марсе: агентство NASA выбрало лучшие проекты жилья Недвижимость, 15:45  Прибыль страховщиков показала рекордный рост с 2013 года Финансы, 15:44 Полузащитник «ПСЖ» согласовал контракт с «Реалом» Спорт, 15:41 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 15:30 В правительстве назвали причины отмены визита вице-президента Венесуэлы Политика, 15:28 Tesla сообщила о рекордном падении продаж из-за проблем с логистикой Бизнес, 15:27 Мособлизбирком прекратил полномочия председателей четырех ТИК Общество, 15:14 «Меня интересовали герои, а не история»: чем запомнился Георгий Данелия Общество, 15:12 
Политика ,  
0 
Генсек Совета Европы выразил надежду на решение вопроса о членстве России

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьёрн Ягланд в рамках выступления в Страсбурге выразил надежду на то, что Россия останется в составе СЕ и после июня 2019 года, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос, чтобы Россия осталась с нами и после июня, чтобы сохранить панъевропейское правовое пространство и не создавать новых разделительных линий в Европе», — сказал он.

Политика
Совет Думы не включил ПАСЕ в список для взносов в 2019 году

Ягланд напомнил, что у всех 47 стран-членов Совета Европы есть единые права быть представленными в двух уставных органах — как в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), так и в комитете министров, который «может отнять у них право представленности». «Пока этого не произошло, все имеют право быть представленными и голосовать в уставных органах», — подчеркнул Ягланд.

Комментируя слова генсека СЕ, член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов заявил «РИА Новости», что Россия не будет платить взнос в казну организации, пока российскую делегацию полностью не восстановят в правах в ПАСЕ. По его словам, в этом вопросе Москва будет руководствоваться логикой «стулья всегда вперед».

Политика
ПАСЕ не смогла одобрить нужный для возвращения делегации России документ

Он отметил, что Ягланд пытается найти пути решения «российского вопроса». «Но он должен понимать, что дело тут не в нашем упрямстве, а в оголтелой позиции некоторых национальных делегацией», — подчеркнул Морозов.

Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2016 году и тогда же перестала выплачивать членские взносы. Решение последовало после того, как права России в ПАСЕ были ограничены, поскольку Совет Европы не признал присоединение Крыма к России и поддержал введение санкций против Москвы.

В январе пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы, после ее отказа от участия в работе ПАСЕ, составляет примерно €60 млн.

Теги: Совет Европы, членство, Ягланд
Материалы по теме
ПАСЕ предложила Госдуме сформировать делегацию на зимнюю сессию
Политика
ПАСЕ объяснила суть своего обращения к Госдуме
Политика
ПАСЕ лишила Украину мест в занимающемся снятием санкций с России комитете
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter