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Пожар в Кемерово ,  
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Прокурор обвинил гендиректора собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ

Гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова создала организованную преступную группу, в целях наживы игнорировавшую требования пожарной безопасности. Об этом заявил прокурор на заседании Заводского районного суда Кемерово, сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками», — сказал прокурор. По его словам, будучи организатором преступной группы, Богданова осуществляла общее руководство и координацию ее деятельности. Задачей группы было «создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности путем минимального вложения денежных средств в установку и обслуживание систем пожарной безопасности».

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Другие члены ОПГ, по словам прокурора, должны были подчиняться требованиям Богдановой, игнорировать правила пожарной безопасности и скрывать существующие нарушения от надзорных органов, посетителей и других сотрудников торгового центра.

По словам прокурора, действия «членов организованной группы» в составе Богдановой, Надежды Судденок и Георгия Соболева привели к тому, что во время пожара в центре не сработала автоматическая пожарная сигнализация, которая была неисправной. Прокурор добавил, что посетители центра не смогли быстро и организованно покинуть его, так как двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты, а двери на втором этаже центра — заблокированы.

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«Богданова, Судденок, Соболев умышленно оказывали услуги, не соответствующие требованиям безопасности жизни и здоровья людей», — подытожил прокурор.

В четверг в Заводском районном суде Кемерово началось рассмотрение по существу первого из трех уголовных дел о пожаре в «Зимней вишне». Всего обвиняемыми по нему проходят семь человек. Гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания-собственник ТЦ) Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Также по этой статье обвиняется охранник ТЦ Сергей Антюшин.

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Всем им, Игорю Полозиненко — руководителю компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в центре и обслуживала ее, и Александру Никитину — сотруднику компании, отвечавшему за монтаж и исправность пожарной сигнализации, также предъявлено обвинение по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц).

Начальнику караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергею Генину предъявлено обвинение по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц).

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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом, верхнем этаже центра, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, 37 из них — дети. По факту пожара возбуждено три уголовных дела, обвиняемыми по которым проходят в общей сложности 15 человек. Все они арестованы. 

Теги: пожар в торговом центре, ОПГ
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