Прокурор обвинил гендиректора собственника «Зимней вишни» в создании ОПГ

Гендиректор компании-собственника сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова создала организованную преступную группу, в целях наживы игнорировавшую требования пожарной безопасности. Об этом заявил прокурор на заседании Заводского районного суда Кемерово, сообщает ТАСС.

«В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности Богданова распределила роли между ее участниками», — сказал прокурор. По его словам, будучи организатором преступной группы, Богданова осуществляла общее руководство и координацию ее деятельности. Задачей группы было «создание видимости обеспечения требований пожарной безопасности путем минимального вложения денежных средств в установку и обслуживание систем пожарной безопасности».

Другие члены ОПГ, по словам прокурора, должны были подчиняться требованиям Богдановой, игнорировать правила пожарной безопасности и скрывать существующие нарушения от надзорных органов, посетителей и других сотрудников торгового центра.

По словам прокурора, действия «членов организованной группы» в составе Богдановой, Надежды Судденок и Георгия Соболева привели к тому, что во время пожара в центре не сработала автоматическая пожарная сигнализация, которая была неисправной. Прокурор добавил, что посетители центра не смогли быстро и организованно покинуть его, так как двери юго-западного эвакуационного выхода были закрыты, а двери на втором этаже центра — заблокированы.