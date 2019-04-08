Получившим тяжкий вред при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по ₽400 тыс.

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому получившие тяжкий вред здоровью в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово получат единовременное пособие в размере 400 тыс. руб. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также в документе указано, что в текущем году МЧС из резервного фонда кабмина будет выделено 3,2 млн руб. для выплат единовременных пособий получившим тяжкий вред здоровью при пожаре в ТЦ. Медведев поручил коллегии администрации Кузбасса предоставить МЧС списки таких граждан.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых — дети. Впоследствии было возбуждено три уголовных дела, в рамках которых привлекли к ответственности 15 человек. В зависимости от роли каждого им вменяют нарушение правил пожарной безопасности, злоупотребление должностными полномочиями, а также дачу и получение взяток.