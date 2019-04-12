Потерпевшие по делу о пожаре в Кемерово потребовали ₽2,9 млрд компенсации

Потерпевшие по делу о пожаре в Кемерово потребовали ₽2,9 млрд компенсации

Потерпевшие по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово подали гражданские иски на сумму 2,9 млрд руб., говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. Сколько человек всего проходят по делу как потерпевшие, ведомство не уточняет.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в конце марта 2018 года, его жертвами стали 60 человек, большинство из них — дети.

Обвинительное заключение по этому делу было утверждено заместителем генпрокурора, после чего его направили в суд для рассмотрения по существу.

К уголовной ответственности в рамках этого дела привлечены директор Кемеровского кондитерского комбината и владелец ТЦ Юлия Богданова, его технический директор Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, два сотрудника ООО «Системный интегратор», которое занималось обслуживанием систем пожарной безопасности, охранник Сергей Антюшин и пожарный Сергей Генин.