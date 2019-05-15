Козак назвал сроки поступления чистой нефти в Польшу по «Дружбе»

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что поставки кондиционной российской нефти в Польшу могут возобновиться в течение недели, передает ТАСС.

«Все зависит от эффективности работы наших партнеров», — сказал он.

Ранее представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что кондиционная нефть поступит по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию в двадцатых числах мая. 11 мая были возобновлены поставки кондиционной нефти на белорусский Мозырский НПЗ.

Концерн «Белнефтехим» в середине апреля сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по «Дружбе». В результате ряд стран прекратили транзит и переработку российской нефти, в том числе и Белоруссия. Как заявлял Демин, вброс некачественной нефти в трубопровод был осуществлен умышленно. По факту попадания загрязненной нефти возбуждено дело по ст. 158 (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) Уголовного кодекса.

Польша приостановила транзит российской нефти в конце апреля, а в начале мая решила использовать нефть из своих стратегических запасов.