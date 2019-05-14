Юнкер потрепал Порошенко по затылку после получения ордена из его рук

Юнкер потрепал Порошенко по затылку после получения ордена из его рук

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время церемонии награждения орденом Ярослава Мудрого, который он получил из рук президента Украины Петра Порошенко, потрепал его в знак признательности по затылку. Трансляция церемонии награждения опубликована на странице Порошенко в Facebook.

Орден Ярослава Мудрого — высшая государственная награда Украины для иностранных граждан. Порошенко наградил этим орденом Юнкера за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС».

Запись в facebook пользователя Петро Порошенко

«От имени всех украинцев благодарю за личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и ЕС», — написал Порошенко.

Это был последний визит Порошенко в Брюссель в качестве действующего президента Украины, он выступил на конференции, посвященной 10-летию программы «Восточное партнерство».