Юнкер заявил об утрате «коллективного либидо» Европы

Страны Европы не понимают друг друга так, как это было в годы после Второй мировой войны, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Handelsblatt

В ходе обсуждения макроэкономических проблем Германии Юнкер заявил, что основная проблема европейцев заключается не в экономическом дисбалансе. «Мы не любим друг друга. Мы утратили коллективное либидо», — сказал он.

По его словам, приход к власти в отдельных странах правых партий, выступающих против ЕС, можно объяснить внутренними причинами. Однако, если такие партии получат превосходство во всей Европе, то это будет означать конец не только для Евросоюза, но и свободных обществ, считает Юнкер.

Он добавил, что недовольство политикой ЕС можно объяснить тем, что европейцы мало знают друг о друге. «Народ Лапландии понятия не имеет, чем занимаются сицилийцы. Но ЕС нужны общие правила для всех», — сказал он