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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Юнкер заявил об утрате «коллективного либидо» Европы

Страны Европы не понимают друг друга так, как это было в годы после Второй мировой войны, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Handelsblatt

В ходе обсуждения макроэкономических проблем Германии Юнкер заявил, что основная проблема европейцев заключается не в экономическом дисбалансе. «Мы не любим друг друга. Мы утратили коллективное либидо», — сказал он.

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По его словам, приход к власти в отдельных странах правых партий, выступающих против ЕС, можно объяснить внутренними причинами. Однако, если такие партии получат превосходство во всей Европе, то это будет означать конец не только для Евросоюза, но и свободных обществ, считает Юнкер.

Он добавил, что недовольство политикой ЕС можно объяснить тем, что европейцы мало знают друг о друге. «Народ Лапландии понятия не имеет, чем занимаются сицилийцы. Но ЕС нужны общие правила для всех», — сказал он

Теги: Жан-Клод Юнкер
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