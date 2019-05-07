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Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
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Политика ,  
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Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным
Глава Европейского совета Дональд Туск провел лекцию в Варшавском университете. Польский телеканал TVP News в репортаже о мероприятии использовал кадры с Гитлером и Сталиным
Жан-Клод Юнкер (Фото: Francisco Seco / AP)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.

«Я видел на днях, как моего друга Дональда Туска сравнили с Гитлером и Сталиным. Это абсолютно неприемлемо и отвратительно», — сказал Юнкер. По его словам, таким обвинениям не место в «европейских демократических дебатах», а с популистами и экстремистами нужно бороться не словами, а действиями.

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Туск — бывший премьер-министр Польши. 3 мая он выступил с лекцией в Варшавском университете. Там он призвал польских политиков уважать Конституцию страны. Нельзя, чтобы те, кто обладает властью, ежегодно праздновали день Конституции, но ежедневно выказывали к ней неуважение, передало его слова агентство Reuters. По словам Туска, политика в Польше сегодня «приобретает характер внутренней войны».

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Как пишет Rzecpospolita, в своем репортаже о лекции Туска телеканал TVP News указывал на связь главы Евросовета с канцлером Германии Ангелой Меркель. Так, в материале упоминали, что в 2012-м Туск получил премию им. Вальтера Ратенау, одного из авторов Раппальского договора 1922 года, заключенного между РСФСР и Германией. После этого телеканал напомнил о пакте Молотова — Риббентропа и показал кадры с Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером.

«Исторические коннотации того времени постоянно перекликаются с заявлениями Дональда Туска», — цитирует Newsweek репортера телеканала.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Жан-Клод Юнкер, Дональд Туск, Адольф Гитлер
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