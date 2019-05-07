Юнкер назвал отвратительным сравнение Туска с Гитлером и Сталиным

Глава Европейского совета Дональд Туск провел лекцию в Варшавском университете. Польский телеканал TVP News в репортаже о мероприятии использовал кадры с Гитлером и Сталиным

Жан-Клод Юнкер (Фото: Francisco Seco / AP)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал «абсолютно неприемлемым» сравнение главы Европейского совета Дональда Туска с Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, передает агентство ANSA.

«Я видел на днях, как моего друга Дональда Туска сравнили с Гитлером и Сталиным. Это абсолютно неприемлемо и отвратительно», — сказал Юнкер. По его словам, таким обвинениям не место в «европейских демократических дебатах», а с популистами и экстремистами нужно бороться не словами, а действиями.

Туск — бывший премьер-министр Польши. 3 мая он выступил с лекцией в Варшавском университете. Там он призвал польских политиков уважать Конституцию страны. Нельзя, чтобы те, кто обладает властью, ежегодно праздновали день Конституции, но ежедневно выказывали к ней неуважение, передало его слова агентство Reuters. По словам Туска, политика в Польше сегодня «приобретает характер внутренней войны».