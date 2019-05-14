СП «Ростелекома» и «МегаФона» запустит виртуального оператора

ООО «Новые цифровые решения» — совместное предприятие, созданное «МегаФоном» и «Ростелекомом» для развития 5G, получило лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели виртуального оператора (mobile virtual network operator, MVNO, работает на сетях других операторов). Это следует из материалов Роскомнадзора. Лицензия действует до 6 мая 2024 года и распространяется на территорию всей страны кроме Крыма и Севастополя.

Структуры «Ростелекома» и «МегаФона» владеют по 50% «Новых цифровых решений». О запуске проекта они объявили в феврале. Как говорили тогда представители компаний, задача СП — развитие мобильной связи пятого поколения (5G), создание единого инфраструктурного оператора и работы по освобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей нового поколения в России.

Как пояснили РБК представители «Ростелекома» и «МегаФона», предприятие получило лицензию MVNO, чтобы иметь возможность развертывать опытные зоны и тестировать сети 5G. «СП создано для консолидации радиочастотного ресурса, необходимого для развертывания в России сетей 5G. Мы продолжаем считать, что базовым для 5G должен быть диапазон 3,4–3,8 ГГц. Совместное исследование «Ростелекома» и «МегаФона» доказывает, что использование этого диапазона для 5G в России возможно: есть технические и организационные меры, которые могут высвободить часть необходимых частот либо уже известными решениями обеспечить совместимость с радиоэлектронными средствами силовых структур», — отметил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. Он напомнил, что от развития 5G «напрямую зависит становление и развитие целого ряда новых бизнесов в цифровой экономике — интернета вещей, беспилотного транспорта, «умных» городов и многого другого».