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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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СП «Ростелекома» и «МегаФона» запустит виртуального оператора

ООО «Новые цифровые решения» — совместное предприятие, созданное «МегаФоном» и «Ростелекомом» для развития 5G, получило лицензию на оказание услуг мобильной связи по модели виртуального оператора (mobile virtual network operator, MVNO, работает на сетях других операторов). Это следует из материалов Роскомнадзора. Лицензия действует до 6 мая 2024 года и распространяется на территорию всей страны кроме Крыма и Севастополя.

Структуры «Ростелекома» и «МегаФона» владеют по 50% «Новых цифровых решений». О запуске проекта они объявили в феврале. Как говорили тогда представители компаний, задача СП — развитие мобильной связи пятого поколения (5G), создание единого инфраструктурного оператора и работы по освобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей нового поколения в России.

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Как пояснили РБК представители «Ростелекома» и «МегаФона», предприятие получило лицензию MVNO, чтобы иметь возможность развертывать опытные зоны и тестировать сети 5G. «СП создано для консолидации радиочастотного ресурса, необходимого для развертывания в России сетей 5G. Мы продолжаем считать, что базовым для 5G должен быть диапазон 3,4–3,8 ГГц. Совместное исследование «Ростелекома» и «МегаФона» доказывает, что использование этого диапазона для 5G в России возможно: есть технические и организационные меры, которые могут высвободить часть необходимых частот либо уже известными решениями обеспечить совместимость с радиоэлектронными средствами силовых структур», — отметил представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. Он напомнил, что от развития 5G «напрямую зависит становление и развитие целого ряда новых бизнесов в цифровой экономике — интернета вещей, беспилотного транспорта, «умных» городов и многого другого».

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В первую очередь в ходе тестирования СП будет использовать частоты, имеющиеся в распоряжении «МегаФона», «Ростелекома» и их структур. Однако компании хотели бы увеличить поле для экспериментов. Несколько лет назад «Ростелеком» и «МегаФон» получили разрешение тестировать 5G в нескольких диапазонах, в том числе 3,4–3,8 ГГц в рамках чемпионата мира по футболу, который проводился в России. Недавно компании попросили Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за их распределение в России) продлить разрешение на тесты, но комиссия отказала.

Пока ГКРЧ не утвердила для развития 5G в России диапазон 3,4–3,8 ГГц, ссылаясь на то, что он занят силовыми структурами. Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, выступая на последнем заседании ГКРЧ в апреле, призывал искать решение этой проблемы. «Проще всего сказать: у нас там все занято, мы там работаем, поэтому сделать ничего нельзя. Это не так. Все равно нужно искать решения, нужно их обсуждать, нужно их предлагать. От решения этой проблемы мы никуда не уйдем. Мне кажется, что это попытка сдвинуть куда-то вправо. Чем дольше будем пытаться сдвинуть, тем меньше времени останется в будущем», — говорил Осеевский.

Теги: 5G, «Ростелеком», «МегаФон», совместное предприятие
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