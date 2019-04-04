Южная Корея первой в мире начала использовать сети 5G по всей стране

Южная Корея первой в мире начала использовать сети 5G по всей стране

Южная Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G по всей стране. Данную услугу начали предоставлять три телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus, сообщает Reuters.

По данным агентства, южнокорейские компании начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени (17:00 мск) 3 апреля. Мобильную сеть 5G будет поддерживать южнокорейский смартфон Galaxy S10.

Так, новая сеть позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Новые технологии также предлагают минимальное время отклика при загрузке данных и лучшую поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.​

Тем не менее, газета Nikkei Asian Review со ссылкой на гендиректора американского оператора сотовой связи Verizon Wireless сообщила, что в среду, 31 марта, США опередили Южную Корею, запустив услугу 5G. Отмечается, что новейшая мобильная сеть доступна в Миннеаполисе и Чикаго.