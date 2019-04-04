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Технологии и медиа ,  
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Южная Корея первой в мире начала использовать сети 5G по всей стране

Южная Корея начала коммерческое использование мобильной сети 5G по всей стране. Данную услугу начали предоставлять три телекоммуникационные компании SK Telecom, KT и LG Uplus, сообщает Reuters.

По данным агентства, южнокорейские компании начали предлагать услуги 5G с 23:00 по местному времени (17:00 мск) 3 апреля. Мобильную сеть 5G будет поддерживать южнокорейский смартфон Galaxy S10.

Так, новая сеть позволит обмениваться информацией в 20 раз, а в некоторых случаях и в 100 раз быстрее, чем сети 4G. Новые технологии также предлагают минимальное время отклика при загрузке данных и лучшую поддержку искусственного интеллекта и виртуальной реальности.​

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Тем не менее, газета Nikkei Asian Review со ссылкой на гендиректора американского оператора сотовой связи Verizon Wireless сообщила, что в среду, 31 марта, США опередили Южную Корею, запустив услугу 5G. Отмечается, что новейшая мобильная сеть доступна в Миннеаполисе и Чикаго.

Так, по данным газеты, оператор предложил клиентам сеть 5G, которую поддерживают смартфоны Moto Z3 и 5G Moto Mod производства Motorola.

«Это лишило Samsung Electronics права называть свой смартфон Galaxy S10 5G первым коммерческим телефоном на рынке с поддержкой 5G», — говорится в сообщении издания.

В американской компании заявили о намерении запустить сеть 5G в более чем 30 городах США в 2019 году.​

Теги: Южная Корея, коммерческое использование, Сеть, 5G
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