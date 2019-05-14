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Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Родственница знакомой Кокорина объяснила ее падение из окна в Праге

Родственница Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу футболистов Кокорина и Мамаева, в разговоре с РБК назвала случайностью ее падение с высоты.

«Это случайность. Пока никаких [прогнозов по состоянию]. С врачом будем разговаривать позже», — заявила она. По словам собеседницы РБК, к Екатерине Бобковой уехала ее сестра. «И Кокорина зачем-то сюда впутывают, я не понимаю, это разные истории», — добавила она.

Инцидент с Екатериной Бобковой произошел в Праге. Как сообщали в российском посольстве, она находится в состоянии искусственной комы. Как сообщали источники агентства «Москва», Бобкова выпала из окна.

Девушка по имени Екатерина Бобкова была в компании футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их друзей, когда у них в «Кофемании» возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. В суде она возлагала ответственность за случившееся на Пака, говоря, что он вел себя агрессивно. Кокорина она назвала «ангелочком» и «святошей».

Общество
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты

8 мая Пресненский суд Москвы вынес приговор участникам конфликта в кафе и еще одной драки. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и его брат Кирилл получили по полтора года общего режима. Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева суд приговорил к 1 году и 5 месяцам. С учетом времени, проведенного в СИЗО, Мамаеву предстоит отбыть в колонии 6,5 месяца, а Кокорину — 7,5 месяца. Также 1 год и 5 месяцев колонии получил футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. Всех четверых арестовали в октябре 2018 года после того, как они избили в Москве водителя Виталия Соловчука и подрались в кафе с чиновниками.

Теги: новости РБК, Александр Кокорин
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Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева пострадала при падении с высоты
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Свидетель рассказал о начале конфликта Кокорина и Мамаева с водителем
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