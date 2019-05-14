Родственница знакомой Кокорина объяснила ее падение из окна в Праге

Родственница знакомой Кокорина объяснила ее падение из окна в Праге

Родственница Екатерины Бобковой, свидетельницы по делу футболистов Кокорина и Мамаева, в разговоре с РБК назвала случайностью ее падение с высоты.

«Это случайность. Пока никаких [прогнозов по состоянию]. С врачом будем разговаривать позже», — заявила она. По словам собеседницы РБК, к Екатерине Бобковой уехала ее сестра. «И Кокорина зачем-то сюда впутывают, я не понимаю, это разные истории», — добавила она.

Инцидент с Екатериной Бобковой произошел в Праге. Как сообщали в российском посольстве, она находится в состоянии искусственной комы. Как сообщали источники агентства «Москва», Бобкова выпала из окна.

Девушка по имени Екатерина Бобкова была в компании футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева и их друзей, когда у них в «Кофемании» возник конфликт с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. В суде она возлагала ответственность за случившееся на Пака, говоря, что он вел себя агрессивно. Кокорина она назвала «ангелочком» и «святошей».