Песков посоветовал не искать в осмотре Путиным оружия сигналов для США

Песков посоветовал не искать в осмотре Путиным оружия сигналов для США

Сегодняшние мероприятия президента Владимира Путина по осмотру нового вооружения не являются «сигналом для США». Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

14 мая в Сочи планируется встреча главы государства с госсекретарем США Майком Помпео. Ранее сообщалось, что в этот же день Путин осмотрит образцы вооружений в испытательном центре ВКС в Астраханской области.

«Такие мероприятия направлены на то, чтобы развивать ВПК, а не посылать кому-то месседж», — отметил Песков. «Поэтому здесь не нужно строить каких-то таких теорий заговора», — добавил представитель Кремля.

Он отметил, что президент занимается вопросами военно-промышленного комплекса два раза в году. Совещания по развитию ВПК были запланированы в графике Путина задолго до того, как в нем «появилось небольшое «окно», позволяющее принять госсекретаря США», добавил Песков.