Помпео заявил о наличии разногласий перед началом переговоров в России

Власти России и США не во всем согласны, однако это не должно мешать решать возникающие вопросы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео, который 14 мая должен провести переговоры с президентом Владимиром Путиным и главой МИДа Сергеем Лавровым.

«На моих встречах в России будет поднят ряд важных тем. По одним вопросам мы можем соглашаться, по другим — не соглашаться, но мы обязаны искать путь вперед, когда это отвечает нашим национальным интересам», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

Накануне Лавров сообщил, что на встрече с Помпео планируется обсудить ситуацию вокруг Ирана и вопросы, связанные с договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Министр подчеркнул, что рассчитывает на «откровенный разговор».

Ранее Госдепартамент США сообщал, что в рамках своего первого визита в Россию в качестве главы ведомства Помпео посетит не только Сочи, но и Москву. Однако утром 13 мая стало известно, что в Москву Помпео не приедет. Отказ от визита МИД России объяснил изменением графика госсекретаря США.