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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Путин сообщил о приоритетах в развитии ВКС России

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил (ВКС) является создание новых систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил на заседании с военными, передает корреспондент РБК.

«Российские зенитные ракетные комплексы всегда отличались эффективностью и надежностью, свои высокие характеристики они полностью подтвердили в реальной боевой обстановке в ходе боевой операции в Сирии», — сказал он.

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Путин добавил, что в связи с этим ВКС необходимо оснащать самыми современными комплексами ПВО. Президент отметил, что концепция развития Воздушно-космических сил до 2030 года, которую он утвердил в начале апреля, учитывает изменения военно-политической обстановки. Он также заявил, что необходимо повышать уровень подготовки личного состава.

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Опубликовано видео испытаний новой российской противоракеты

В конце марта военнослужащие ВКС испытали новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Его прицельная дальность стрельбы составляет до 40 км. Серийное производство комплекса должно начаться в 2019 году.

Теги: Владимир Путин, новости РБК, ВКС России
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