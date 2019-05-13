Путин сообщил о приоритетах в развитии ВКС России

Президент России Владимир Путин заявил, что одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил (ВКС) является создание новых систем противовоздушной обороны. Об этом он сообщил на заседании с военными, передает корреспондент РБК.

«Российские зенитные ракетные комплексы всегда отличались эффективностью и надежностью, свои высокие характеристики они полностью подтвердили в реальной боевой обстановке в ходе боевой операции в Сирии», — сказал он.

Путин добавил, что в связи с этим ВКС необходимо оснащать самыми современными комплексами ПВО. Президент отметил, что концепция развития Воздушно-космических сил до 2030 года, которую он утвердил в начале апреля, учитывает изменения военно-политической обстановки. Он также заявил, что необходимо повышать уровень подготовки личного состава.