Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,08 +0 EUR Бирж. 73,14 +0,29 Brent 70,72 +0,53% USD Нал. 66,30 64,48 EUR Нал. 74,30 72,34 USD ЦБ 65,23 +0,01 EUR ЦБ 73,09 +0,01 EUR/USD 1,1234 +0,0035 BTC/USD Бирж. 7 025,10 +42,70 IMOEX 2 514,87 -1,16% RTSI 1 213,79 -1,56% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Pfizer $48 (+19,61%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 65,23 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 73,09 (+0,01) Quote, 08 мая, 12:40
В Коста-Рике и Панаме произошли землетрясения Общество, 06:40 Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию Политика, 06:23 Власти Шри-Ланки заблокировали соцсети из-за нападений на мусульман Общество, 06:10 WSJ узнала о влиянии Саудовской Аравии и Египта на Трампа по теме Ливии Политика, 05:37 СМИ узнали об аресте «покровителя» из ФСБ по делу о хищениях у спецслужбы Общество, 05:25 Губернатор Приморья назвал сроки освобождения косаток и белух Общество, 05:05 Трамп заявил о контроле над торговыми отношениями США с Китаем Политика, 04:33 Власти Эквадора решили передать вещи Ассанжа США Общество, 04:09 Вылетевший в Самару SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в Москву Общество, 03:33 Неизвестный устроил стрельбу около отеля Трампа во Флориде Общество, 03:25 В Литве определились соперники на второй тур президентских выборов Политика, 02:52 В Каталонии 25 человек пострадали в массовой аварии Общество, 02:51 Премьер Литвы пообещал уйти в отставку из-за поражения на выборах Политика, 02:10 Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге Общество, 01:31
Политика ,  
0 
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Запланированная на вторник встреча с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым в Сочи состоится, уточнили в Госдепартаменте. Перед поездкой в Россию Майк Помпео решил провести ряд консультаций в Брюсселе
Майк Помпео (Фото: Mandel Ngan / Reuters)

Глава Госдепа Майк Помпео в рамках своей рабочей поездки в России отменил планировавшийся ранее на понедельник визит в Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента США.

Встречи госсекретаря с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, запланированные на вторник в Сочи, состоятся, добавили в Госдепе.

Уточняется, что в понедельник Помпео проведет беседы в Брюсселе по Ирану и другим темам перед тем, как отправиться в Сочи.

Визит Главы Госдепа в Россию был запланирован на 13-14 мая. Как сообщал Госдепартамент США, 13 мая, Помпео должен был прибыть в Москву, где планировал встретиться с представителями американского деловых кургов и студентами. Также планировалось возложение венка к Могиле Неизвестного солдата. Во вторник, 14 мая, согласно планам Вашингтона, Помпео должен встретиться с Путиным и Лавровым, чтобы обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем».

Российский МИД уточнял, что на переговорах предполагается обменяться мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений и актуальным международным проблемам, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

Это будет первый визит Помпео в Россию в качестве Госсекретаря США.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Майк Помпео, Москва, Госдепартамент
Материалы по теме
Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным
Политика
Помпео заявил о необходимости остановить «Северный поток-2»
Политика
Лавров после встречи с Помпео не увидел в США сторонников войны с Мадуро
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter