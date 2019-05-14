СМИ узнали о предложении продавать льготные авиабилеты на сайте госуслуг

Минтранс прорабатывает с авиакомпаниями создание системы, которая позволит бронировать и приобретать льготные авиабилеты на субсидируемые маршруты через портал госуслуг. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает газета «Известия».

Сейчас льготные авиабилеты можно приобрести только в кассах. Это вызывает большие очереди, поскольку такие проездные документы в несколько раз дешевле и пользуются большим спросом.

В «Уральских авиалиниях», S7, Utair и в «Азимуте» газете сообщили, что пока не обсуждали с министерством продажу льготных билетов через портал госуслуг, но положительно оценивают это предложение. В частности, на сайтах у «Уральских авиалиний» и S7 запущен сервис, который позволяет приобретать их пенсионерам и молодым людям до 23 лет, но он пока не распространяется на членов многодетных семей и людей с ограниченными возможностями.

В России действуют четыре программы субсидирования перелетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная. В программе задействованы семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», Utair и «Якутия». Компании продавали льготные авиабилеты по этим направлениям на рейсы, выполняемые с 1 марта по 1 декабря. В октябре прошлого года Росавиация предложила сделать эту программу круглогодичной.