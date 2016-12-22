Льготные авиабилеты в Крым и на Дальний Восток станут доступнее

Росавиация объявила о скором пересмотре программы субсидирования авиабилетов. После внесения поправок право на их покупку получат члены многодетных семей, а сама программа станет круглогодичной

Фото: Андрей Любимов / РБК

Срок действия программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Крым, Калининград и на Дальний Восток будет увеличен, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). В настоящее время льготные билеты по этим направлениям авиакомпании — получатели субсидий («Аэрофлот», Red Wings, «Уральские авиалинии», АЛРОСА, S7, «Ижавиа», «Азимут», «Якутия», «НордСтар», «Нордавиа», Nordwind Airlines и Utair) продают на рейсы, выполняемые с 1 марта по 1 декабря, однако после принятия поправок программа станет круглогодичной.

«Ожидается, что они (поправки. — РБК) будут утверждены в ноябре текущего года и вступят в силу с даты подписания соответствующего постановления. Это позволит уже в этом году расширить временной интервал выполнения перевозок до конца декабря», — говорится в сообщении Росавиации.

Ожидается, что с учетом продления программы субсидирования Росавиация дополнительно получит на ее реализацию 300 млн руб. вдобавок к тем 100 млн руб., которые уже были выделены распоряжением правительства.

«Таким образом, суммарно дополнительные 400 млн руб. позволят выставить в продажу до 31 декабря не менее 40 тыс. билетов», — уточнили в Росавиации.

В ведомстве особо подчеркнули, что благодаря подготовленным им поправкам в постановление правительства приобретать авиабилеты по субсидируемым тарифам смогут не только инвалиды, пенсионеры и молодежь в возрасте до 23 лет, но и члены многодетных семей.

По данным Росавиации, с 1 марта по 1 октября 2018 года авиакомпании — получатели субсидий перевезли по спецтарифам ​472 тыс. человек, в том числе на Дальний Восток — 346 тыс. пассажиров, в Симферополь — 83 тыс. и в Калининград — 43 тыс., за тот же срок было продано 532 тыс. льготных билетов.

16 октября «Аэрофлот» заявил о прекращении продаж льготных билетов на собственные рейсы и рейсы дочерних компаний в Крым, Калининград и на Дальний Восток из-за исчерпания выделенных на это госсубсидий. На следующий день авиакомпания сообщила, что планирует возобновить продажи в ближайшее время, так как до конца 2018 года Минтрансом на субсидии будет дополнительно выделено 300 млн руб.