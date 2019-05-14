В Иркутске из-за пожара в техникуме эвакуировали более 200 человек

В Иркутске из-за пожара в техникуме эвакуировали более 200 человек

В подвальном помещении машиностроительного техникума в Иркутске произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.

Возгорание в здании по адресу ул. Рабочего штаба, 6 возникло в 10:41 по местному времени (05:41 мск). Через час его удалось ликвидировать.

Как сообщил «РИА Новости» представитель ведомства, огонь повредил 70 кв. м подвального помещения.

По словам собеседника агентства, в результате пожара никто не пострадал. Причины возгорания уточняются.