На Аляске три человека погибли при крушении двух гидросамолетов

На Аляске три человека погибли при крушении двух гидросамолетов

Два гидросамолета потерпели крушение у берегов Аляски. В результате погибли три человека, сообщает Reuters со ссылкой на представителей Береговой охраны США и Федеральной авиационной администрации страны (FAA).

По данным агентства, в результате пострадали десять человек и без вести пропали еще трое. В одном из самолетов находились 11 человек, а на втором — пять. Самолеты упали к северо-востоку от города Кетчикан.

В FAA рассказали, что потерпели крушение de Havilland DHC-2 Beaver и de Havilland Otter DHC-3.

В конце апреля в Техасе, в округе Кингслед, разбился легкомоторный самолет. В результате погибли два человека. Он упал на поле, которое находится около проселочной дороги. В начале марта при крушении двухмоторного самолета Piper PA-23-250 во Флориде погибли пять человек.