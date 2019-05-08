Посол Бангладеш сообщил о 30 пострадавших при крушении самолета в Мьянме

При крушении самолета Bombardier Dash 8 Q400 авиакомпании Birman, выполнявшего рейс из Бангладеш в Мьянму, травмы получили 30 человек из 33 находившихся на борту. Об этом газете Dhaka Tribune сообщил посол Бангладеш Манджурул Карим Хан Чодхури.

По его словам, 19 пострадавших, включая двоих пилотов, отправили в больницу рядом с аэропортом Янгона, 11 пассажиров отпустили домой после оказания первой помощи в аэропорту. Посол сообщил, что все травмы не представляют угрозы для жизни людей. Он также уточнил, что при посадке самолета был дождь с сильным порывистым ветром.

Ранее Reuters сообщало, что пострадали по крайней мере 12 мужчин и четыре женщины. Agence France Press со ссылкой на полицию, кроме одного из пилотов, среди пострадавших упоминало бортпроводницу.

При посадке в аэропорту Мьянмы Янгона 8 мая самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер завалился на траву, у него отвалилось шасси и треснул фюзеляж. Причиной крушения назвали плохую погоду. На борту лайнера находились 29 пассажиров и четыре члена экипажа, никто не погиб.

