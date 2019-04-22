При крушении легкомоторного самолета в США погибли два человека

При крушении легкомоторного самолета в США погибли два человека

В Техасе, в округе Кингсленд, при крушении легкомоторного самолета погибли два человека. Об этом сообщает CBS Austin.

Крушение произошло в 14:27 по местному времени (около 22:27 мск). Самолет упал на поле близ проселочной дороги. По данным CBS, потерпевший крушение самолет был модели Rans S-7 Courier. На месте инцидента работают сотрудники Управления общественной безопасности США. Зона катастрофы взята под охрану до прибытия сотрудников Управления гражданской авиации США.

16 апреля при падении легкомоторного самолета BN-2A-27 на жилой дом в чилийском городе Пуэрто-Монт погибли шесть человек. Крушение произошло вскоре после вылета самолета из аэропорта Ла Палома. После падения самолета возник пожар, который перекинулся на соседнее строение.