Пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в США

Пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета в США

Пять человек погибли при крушении двухмоторного самолета Piper PA-23-250 в американском штате Флорида. Об этом сообщает газета The Miami Herald со ссылкой на офис шерифа округа Палм-Бич.

По данным издания, самолет вылетел из международного аэропорта Тампа, а в пятницу днем упал в озеро Окичоби на подходе к аэропорту Пахоки.

По факту крушения воздушного судна Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование для установления причин авиакатастрофы.